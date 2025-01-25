Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbiri yeterli oy sayısına ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
Yunanistan Parlamentosu'nda, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı. Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.
300 sandalyeli mecliste, 297 milletvekili oy kullandı. Tasulas 160 oyla birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı.
Çekimser oy kullananların sayısı ise 49 oldu.
İKİNCİ TUR 31 OCAK'TA
Hiçbir aday, birinci turda Cumhurbaşkanı seçilmek için yeterli oy sayısı 200'e ulaşamayınca, seçim ikinci tura kaldı.
İkinci tur seçim 31 Ocak'ta düzenlenecek.
Etiketler: #Seçim #Cumhurbaşkanı #aday
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