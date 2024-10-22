Yunanistan'da deniz yolu çalışanları greve gitti
Yunanistan'da bugün ve yarın için ilan edilen 48 saatlik grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durdu.
Panhelenik Denizcilik Federasyonunun çağrısıyla deniz yolu ulaşımında çalışan işçiler, bugün ve yarın için 48 saatlik grev kararı aldı.
Grev nedeniyle tüm gemiler limanlarda aborda olurken deniz yolu ulaşımı durdu.
Deniz yolu çalışanları grev vasıtasıyla gelirlerinin yüzde 23 artırılacağı toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve sefer takvimlerinin yeniden düzenlenmesi gibi taleplerini dile getirdi.
Etiketler: #Yunanistan #grev
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- Bir numaralı sanık belli oldu
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Ağabey Enes'in 'diş fırçası' endişesi!
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- 'Gülen öldü, ancak fikirleri iktidarda'
- 'Ortağın ölmüş, eminim üzüntün derindir'
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 3 kadın silahlı saldırıda öldürüldü!
- Kimlikleri belli oldu: Katliamda 'dünür' iddiası