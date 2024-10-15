Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de terör örgütü ile ilişkili 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.A. ve M.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Etiketler: #fetö
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