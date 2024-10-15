Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de terör örgütü ile ilişkili 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:52

Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.A. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.


Etiketler: #fetö

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