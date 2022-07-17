Yunanistan'da düşen kargo uçağına ilişkin yeni gelişme: Özel güvenlik önlemleri alındı

17 Temmuz 2022 Pazar, 14:26

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulduğu ifade edildi.

'TEHLİKELİ MADDE' TAŞIDIĞI İDDİA EDİLDİ

Açıklamada, kaza yerine yakın Antifilippoi ve Palaiohori sakinlerinden, uçağın düşmesi nedeniyle oluşan dumandan korunmak amacıyla cam ve kapılarını kapalı tutması istendi. Bölge sakinlerine, olay yerine yaklaşmaması ve yetkililerin talimatlarına uyması yönünde uyarı yapıldı.

Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait mayın temizleme ekiplerinin bölgede bulunduğu belirtilen açıklamada, Atina'dan da özel ekibin bölgeye yönlendirildiği kaydedilirken kaza sonucu bölgede yaşanan elektrik ve su kesintisinin büyük ölçüde giderildiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan beyaz toz halindeki madde, kaza yerine yaklaşanların gözlerinde ve dudaklarında yanık hissi oluşturuyor.

UÇAKTA 11,5 TON ASKERİ MALZEME BULUNUYORDU

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre, Sırbistan'ın Niş kentinden yerel saatle 20.40'ta kalkan uçağın hedefi Bangladeş'ti.

Amman, Riyad ve Ahmedabad'a da uğraması planlanan uçak, Bangladeş Savunma Bakanlığı'nın alıcısı olduğu ve Sırbistan'da özel bir firmanın ürettiği, içerisinde mayınların da bulunduğu 11,5 ton askeri malzeme taşıyordu.

Stefanovic, söz konusu patlayıcı malzemenin ihracatının yasalara uygun şekilde yapıldığını belirterek, Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığını ifade etti.

Uçakta bulunan Ukraynalı 8 mürettebat ise kaza sonucu hayatını kaybetti.

PİLOT MOTOR ARIZASI NEDENİYLE ACİL İNİŞ İZNİ İSTEMİŞTİ

Ukraynalı firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo uçağı dün gece Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentine düşmüştü.

Pilot, kaza öncesinde uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istemişti ancak havaalanına varamadan motor havada alev almış ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düşmüştü.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktarmıştı.