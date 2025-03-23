Yunanistan İskoçya'yı deplasmanda devirdi: A Ligi'ne yükseldi!

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Yunanistan İskoçya'yı deplasmanda devirdi: A Ligi'ne yükseldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:14

UEFA Uluslar A Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında İskoçya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Yunanistan 3-0'lık skorla kazandı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ioannis Konstantelias, 42. dakikada Konstantinos Karetsas ve 46. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

A LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM EDECEK

İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Yunanistan, rövanşı 3-0 kazanarak UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı.

İskoçya ise bu sonuçla UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.


Etiketler: #Yunanistan #İskoçya #uefa uluslar ligi

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