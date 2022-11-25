Yunanistan'da insan hakları örgütüne mali soruşturma
Yunanistan'da insan hakları örgütü "HumanRights360" isimli Sivil Toplum Kuruluşuna mali soruşturma başlatıldı.
Yunanistan'da insan hakları alanında faaliyet gösteren "HumanRights360" isimli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyelerinin ekonomik faaliyetlerinin mercek altına alınacağı bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (AEA) gelen fonların iyi yönetilemediği gerekçesiyle STK üyeleri hakkında savcılık soruşturması başlatıldı.
Kara Para Aklamayla Mücadele Biriminin yaptığı araştırma sonucunun inceleneceğinin belirtildiği haberde, Birimin, STK üyelerinin banka hesaplarını da dondurduğu aktarıldı.
Söz konusu STK ise yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek tüm ekonomik faaliyetlerinin Yıllık Faaliyet Raporunda bulunduğunu, tüm bağışçılara gönderildiğini ve kendi internet sayfalarında yer aldığını ifade etti.
Başta göçmenler olmak üzere, dezavantajlı ve korunmasız grupların haklarının savunulması için çalışan "HumanRights360", çeşitli konulardaki insan hakları ihlallerine dikkati çekiyor.
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