Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.D.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
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