Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

AA
20 Kasım 2022 Pazar, 16:56
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


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