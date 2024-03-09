Yunanistan'da kadınlar gönüllü olarak askere alınabilir

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bakanlık olarak kadınların gönüllülük esasına dayalı şekilde askere alınmasını değerlendirdiklerini belirtti.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 08:33
Yunanistan'da kadınlar gönüllü olarak askere alınabilir
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlediği etkinlikte konuşan Dendias, nüfusun yarısını askerlikten muaf tutmanın "tutarsız" olduğunu ifade etti.

Dendias, bu çerçevede kadınların gönüllü olarak askerlik hizmeti yapması üzerinde çalışmalar olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin yasanın Yunanistan'da aslında 1977'den beri var olduğunu belirten Dendias, "Soru, kadınların gönüllü askerliği için bu öngörüyü nasıl uygulayacağımız. Gelecek haftalarda Silahlı Kuvvetlerin lider isimleriyle, ülkemizin insan gücünü sadece silahlı kuvvetler personeli temelinde değil, gönüllü asker temelinde de nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimize ilişkin görüşümüzü açıklayacağız" dedi.

Yunanistan'da 1977 tarihli yasaya göre, Savunma Bakanı barış zamanlarında, gerekli gördüğü hallerde, Silahlı Kuvvetler komutanlarının da teklifiyle, ülkenin tamamından ya da belli bölgelerinden kadınları askere çağırabiliyor.


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