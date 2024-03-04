Ermenistan ve Yunanistan'dan ortak adım: Savunma işbirliği artırılacak

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias liderliğindeki heyetler arasında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki askeri-teknolojik işbirliğine "yeni bir ivme katma" konusunda mutabakata varıldı.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:55
Ermenistan ve Yunanistan'dan ortak adım: Savunma işbirliği artırılacak
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Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi ziyaret için Ermenistan'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ve Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan arasında gerçekleşen ikili görüşme sonrasında iki ülke arasında askeri-teknoloji alanındaki işbirliğinin artırılması kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ikili görüşme sonrasında iki ülke savunma bakanlıkları heyetlerinin katıldığı bir toplantı yapıldığı bilgisi yer aldı.

Toplantıda, Ermenistan ve Yunanistan arasındaki mevcut savunma işbirliği süreci, Aralık 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan görüşmeler sonrasında yürütülen çalışmalar ve yeni işbirliği imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke hükümetleri arasında imzalanan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasının onaylanmasını müteakiben askeri-teknolojik işbirliğine "yeni bir ivme kazandırma" konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Toplantıda bölgesel güvenlik konularının da ele alındığı ifade edildi.

Ermenistan ve Yunanistan arasında 12 Aralık 2023'te, askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzlerce yıllık ilişkilere, halklarımız arasında dostluk bağlarına ve tarihimizde ortak yaşanmışlıklara sahip olduğumuz bir ülkenin Savunma Bakanı'nı, bugün Atina'da misafir ettim" ifadesini kullanmıştı.


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