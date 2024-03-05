MSB duyurdu: Yunanistan ve İran'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut kartallarının, Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de IŞİD terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği aktarıldı.
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