Yunanistan'da tarihi kilise kundaklandı
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki tarihi bir kilisenin kundaklandığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Halkidiki'nin Vrastama bölgesinde tarihi bir kilisenin kundaklandığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Yunan basınında çıkan haberlerde, dün yaşanan olayda kasten yangın çıkarmaktan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yaklaşık 156 yıllık olduğu belirtilen kilisenin, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Gözaltında bulunan zanlının hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.
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