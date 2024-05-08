Yunanistan'da tarihi kilise kundaklandı

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki tarihi bir kilisenin kundaklandığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:21
Yunanistan'da tarihi kilise kundaklandı
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Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Halkidiki'nin Vrastama bölgesinde tarihi bir kilisenin kundaklandığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, dün yaşanan olayda kasten yangın çıkarmaktan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yaklaşık 156 yıllık olduğu belirtilen kilisenin, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Gözaltında bulunan zanlının hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.


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