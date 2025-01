Yunanistan'dan, Bahçeli'nin 'On İki Ada' açıklamalarına tepki

Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:37

Güncelleme: 15.01.2025 - 13:38

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin dün TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı “On İki Ada'nın, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalındığı” konuşmaları üzerine Yunanistan'dan tepki geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bahçeli'nin sözlerine cevaben yaptığı açıklamada, On İki Ada'nın statüsünün 1947 Paris Barış Antlaşması ile düzenlendiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"On İki Ada'nın statüsü uluslararası bir antlaşma olan 1947 Paris Barış Antlaşması ile düzenlenmiştir. Egemen bir devlet olarak Yunanistan, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. Maddesi'nde öngörülen doğal ve yasal savunma hakkından feragat etmeyecektir. Dahası, savaş tehdidi (casus belli) altında olduğunda, uluslararası hukuk tarafından öngörülen egemenlik hakkını da kullanacaktır. Barışın korunması, düşmanca ifadeler değil, sağduyu ve sorumluluk gerektirir. Egemenlik meseleleri söz konusu olamaz ve revizyonist görüşler, evrensel olarak reddedilir."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli'nin, partisinin dün TBMM Grup Toplantısı'nda, Ege Denizi'ndeki "Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılmasının, Türkiye'ye meydan okumak" ve "Ege Denizi'ni gerilim ve cepheleşme girdabına çekmek" olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın, Ege adalarına menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri konuşlandırma hazırlıklarının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması, Türkiye'ye meydan okumaktır, barış denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi gerilim ve cepheleşme girdabına çekmektir. Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Şunu bir defa net şekilde ifade etmek isterim ki bilhassa On İki Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, Mavi Vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Barışçıl diplomasiyi ve iyi komşuluk ilişkilerini kökleştirmek varken savaş ve silah diline yaslanmanın bariz kaybedeni, tıpkı 103 yıl önce olduğu üzere asla Türkiye olmayacaktır. Yunanistan'ın, 1920'li yıllarda olduğu gibi, Batılı ülkelerin dolduruşuna gelerek tekrar karşımıza çıkması halinde nelerin yaşanacağını ifade etmeye ihtiyaç bile duymadığımızı açık açık ve ikazen söylüyor, Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum. Ancak barışla kazanmak için elhak savaşmak gerekiyorsa, o da bizim için düğün bayramdır diyor, canımızın ve kanımızın milli mukadderatımızın varlığı için bin kez feda olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum."