Yunanistan'a kaçacaklardı: 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

Edirne'de terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yunanistan'a kaçacaklardı: 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı
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AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 13:56

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.B. ve D.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.


Etiketler: #Asker #askeri yasak bölge #fetö

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