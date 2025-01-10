Yunanistan'a kaçacaklardı: 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı
Edirne'de terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.B. ve D.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Etiketler: #Asker #askeri yasak bölge #fetö
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