Yunanistan'dan Erdoğan iddiası: 'Yeni hamlelere' işaret ettiler
Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesinde bir makale kaleme alan Yunan siyasetçi George Koumoutsakos, "Türkiye'deki ekonomik krizde, görünür bir çıkış yolu yokken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi desteğini artırmak için yeni siyasi manevralar yapması bekleniyor” dedi.
Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nden George Koumoutsakos, Ekathimerini'ye yazdığı köşesinde; Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri dair yorumda bulunarak, öngörülerini sıraladı.
1. TÜRKİYE’DEKİ İÇ MESELELER
Parlamento’da Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Koumoutsakos, "Türkiye'deki ekonomik krizde, görünür bir çıkış yolu yokken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi desteğini artırmak için yeni siyasi manevralar yapması bekleniyor. Milliyetçi müttefiki Devlet Bahçeli ile birlikte milliyetçilik yapacak. Kıbrıs sorunu ve Yunanistan’la ilişkiler gibi konuları gündeme getirecekler. Bu konular önemli olsa da her zaman Türkiye’de seçim malzemesi olarak kullanılıyor" dedi.
2. TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'A YÖNELİK TUTUMUNUN SERTLEŞMESİ
Ankara’nın son dönemde Yunanistan’a karşı yaklaşımınıın sertleştiğini öne süren Koumoutsakos, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun bölgedeki bazı Yunan adalarının silahsızlaştırılmasına yönelik mektubunu eleştirdi. Koumoutsakos'a göre; Ankara’nın yaklaşımı ve tutumu iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veriyor.
3. ORTAK SEÇİM ZAMANLARI
Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin seçim tarihi 2023 olarak planlandı. Yunan siyasetçi, 2023’te bölgede bu kadar çok seçim yapılmasının büyük riskler doğurduğunu söyledi.
Koumoutsakos, "Siyasi-diplomatik satranç tahtasında taraflar arasında ılımlı bir yaklaşım da olabilir. Fakat burada sorumluluk Türkiye tarafında" ifadelerini kullandı.
4. DİPLOMASİSİNDEKİ GERİLİM
2023’te hem Yunanistan hem de Türkiye’nin daha da sert bir pozisyon alabileceğini söyleyen Yunan siyasetçi bunun kamuya yapılan açıklamalarda ve diplomaside de etkisini gösterebileceğini dile getirdi.
5. YUNANİSTAN'IN SAVUNMA KALKANI
Mülteci krizinden sonra Yunanistan’ın sınırına üst düzey savunma sistemleri ve duvarlar ördüğüne dikkat çeken Yunan siyasetçi, Türkiye’nin bu durumla ilgili bir adım atabileceğini öne sürdü.
Öte yandan Yunan siyasetçi Koumoutsakos, mülteci krizinin de yeniden gündeme gelebileceğini aktardı. Koumoutsakos, Covid-19 salgınının sona ermesi durumunda bu konuda da taraflar arasında gerilim yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.
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