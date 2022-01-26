ABD Büyükelçisi Flake'ten Erdoğan'a güven mektubu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'in güven mektubunu kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Büyükelçi Flake, görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Erdoğan daha sonra Büyükelçi Flake'in ailesi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı Jeffry Lane Flake ve eşi Cheryl Flake 7 Ocak günü Türkiye'ye gelmişti.
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