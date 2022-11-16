Yunanistan'dan TBMM Başkanı Şentop'a yanıtı: 'Kabul edilemez'

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:16

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol belgeselinin lansman programında yaptığı konuşmada, "Kıbrıs’ta çözüm ancak eşit ve egemen iki devlet ile mümkün olacaktır. Bu yoldan dönmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Şentop'un açıklamasına "Türkiye'nin Kıbrıs için iki devletli çözüm talebi kabul edilemez" yanıtını verdi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ın kurtuluşunun 39. yılında yapılan açıklamalara ilişkin "adanın Türk işgali altındaki kuzey kesiminde yasadışı bir 'devlet' ilan edilmesinin 39. yıldönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm talebinin 'kabul edilemez' olduğunu ve Kıbrıs sorununun BM kararları çerçevesinde çözülmesi için müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik tüm çabaları baltaladı" ifadesinde bulundu.

Bakanlık, "Kıbrıs'ın işgal altındaki bölgelerinde tek taraflı olarak ilan edilen sözde devlet, BM Güvenlik Konseyi'nin 541/1983 ve 550/1984 sayılı kararlarıyla geri dönülmez bir şekilde kınanmıştır" sözlerini ifadesine ekledi.

Bakanlık ayrıca, "Amacımız BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa müktesebatı temeli üzerinde mutabık kalınmış bir çözüme ulaşmaktır" dedi.