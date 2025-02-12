Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu... Konstantinos Tasulas kimdir?

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:11

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:11

Yunanistan Parlamentosunda, Cumhurbaşkanının belirlenmesi amacıyla dördüncü kez oylama yapıldı.

İktidar partisi Yeni Demokrasi'den Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'inden (PASOK) Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) Luka Kaçeli ve Zafer Partisi'nden Kostas Kiryaku'nun aday olarak yarıştığı oylamaya, 300 sandalyeli mecliste 276 milletvekili katıldı.

Oylamada, Tasulas 160 oyla birinci olurken, Yaniçis 34, Kaçeli 29, Kiryaku 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 39 oldu. Dördüncü tur için yeter oy sayısı olan 151'i aşan Tasulas, Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

Tasulas, Sakerapulu'nun görev süresinin bitmesiyle, 13 Mart'ta parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak.

Parlamentoda yapılan ilk üç tur seçimde, hiçbir aday yeter oy sayısına ulaşamadığı için seçim dördüncü tura kalmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce 3 kez parlamento başkanı seçilen Tasulas, bugüne dek en yüksek meclis desteği ile seçilen parlamento başkanı olmuştu.

Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından parlamento başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

CUMHURBAŞKANINI PARLAMENTO BELİRLİYOR

Yunanistan'da cumhurbaşkanı parlamento tarafından 5 yıllık görev süresi için seçiliyor. Ülkede bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, milletvekili sayısının en az üçte ikisi olan 200 oy sayısına ulaşması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamadığında seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor. Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci turda da 200 olan yeter sayısına ulaşılamaması halinde parlamento, üçüncü kez seçime gidiyor. Üçüncü tur seçimde aranan yeterli oy sayısı ise 180'e düşüyor. Üçüncü turda da yeter sayıya ulaşılamaması halinde, dördüncü turda 151 oyu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

KONSTANTİNOS TASULAS KİMDİR?

Konstantinos Tasulas, 17 Temmuz 1959'da Yunanistan'ın İoannina kentinde doğmuş, tanınmış bir Yunan politikacı ve avukattır. Yeni Demokrasi Partisi üyesi olan Tasulas, kariyeri boyunca çeşitli önemli görevlerde bulunmuştur.

Tasulas, 1981 yılında Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi'nden hukuk diploması almış ve sonrasında Atina ve Londra'da avukatlık yapmıştır. Siyasi kariyerinin başlangıcında, 1981-1990 yılları arasında Yeni Demokrasi Partisi Onursal Başkanı Evangelos Averoff'un özel sekreteri olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 1989-1990 yılları arasında Ulusal Ekonomi, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarında danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

1990 yılında Atina'nın bir banliyösü olan Kifissia Belediye Meclisi'ne seçilen Tasulas, 1995-1998 yılları arasında bu bölgenin belediye başkanlığını yapmıştır. 1990-1993 yılları arasında İhracatı Teşvik Ajansı'nın başkanı olarak görev almıştır. 2000 yılında, İoannina seçim bölgesini temsilen Yunan Parlamentosu'na milletvekili olarak seçilmiş ve bu görevini Ocak 2025'e kadar sürdürmüştür. Bu süreçte, 2007 yılında Milli Savunma Bakan Yardımcısı, 2014-2015 yılları arasında ise Kültür ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştır.

Temmuz 2019’da Tasulas, geniş parti desteğiyle Yunan Parlamentosu Başkanı seçilmiştir. Aynı göreve Mayıs 2023 ve Temmuz 2023'te tekrar seçilmiştir.

12 Şubat 2025 tarihinde Konstantinos Tasulas, Yunanistan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve Katerina Sakellaropoulou'nun yerini almıştır. 300 sandalyeli parlamentoda 160 oy alarak gerekli olan 151 oyu aşmıştır. Cumhurbaşkanlığı görevi 13 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek yemin töreniyle başlayacaktır.

Konstantinos Tasulas, uzun siyasi kariyeri boyunca Yunanistan'ın siyaset ve yönetim sahnesinde önemli katkılarda bulunmuş, ülkenin yasama ve kültürel alanlarına şekil veren kilit roller üstlenmiştir.

CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Yunanistan Başbakanı, hükümetin başı ve en güçlü siyasi figürdür. Yürütme organının lideri olarak, hükümetin yönünü belirler, bakanların çalışmalarını koordine eder ve politikaların uygulanmasını denetler.

Parlamento çoğunluğunun desteğiyle yasama süreçlerini yönetir, yasa tasarılarını sunar ve hükümetin önceliklerini ilerletir. Uluslararası alanda Yunanistan'ı temsil eder, kriz yönetiminde liderlik yapar ve savunma politikalarını şekillendirir.

Cumhurbaşkanı daha çok sembolik bir rol üstlenirken, ülkenin gerçek yönetimi Başbakanın sorumluluğundadır. Başbakan, aldığı kararlarla Yunanistan’ın geleceğini belirleyen kilit bir liderdir.