61 ülkeden ortak 'Yapay Zeka' kararı: İngiltere ve ABD bildiriye imza atmadı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:28

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:28

Fransa'daki Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Paris'te düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülke ortak bildiriye imza attı. Yapay zeka ve enerjiye ilişkin soruların çok taraflı olarak ilk kez ele alındığı ifade edilen bildiride, yapay zekanın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini 'olumlu' yönde etkileyen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Bİldiride ayrıca, yapay zeka yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yapay zekanın güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için ilerleme sağlanması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, yapay zekanın toplumlar için 'sürdürülebilir' kılınmasının öncelikli olduğu ifadeleri yer aldı.

İşte, tarihi zirveden öne çıkanlar...

ABD VE İNGİLTERE İMZALAMADI

Zirvenin en önemli gündem maddesi, YZ teknolojilerinin “güvenli, emniyetli ve güvenilir” olmasını sağlamayı hedefleyen bir deklarasyondu.

Bu deklarasyon, Fransa, Çin, Hindistan ve Almanya gibi ülkelerin desteğini aldı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık bu deklarasyonu imzalamayanlar arasında yer aldı. Her iki ülke de deklarasyonun getireceği düzenlemelerin fazla kısıtlayıcı olabileceği ve inovasyonu engelleyebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, aşırı düzenlemenin sektördeki büyümeyi durdurabileceği ve ABD’nin yerel YZ geliştirme çalışmalarını zayıflatabileceği görüşünü savunarak deklarasyona mesafeli yaklaştı.

Buna karşın, Avrupa liderleri dengeli bir yaklaşımı savunarak, YZ altyapısına büyük yatırımlar yapılması gerektiğini vurgularken aynı zamanda güçlü güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın YZ sektöründe ilerlemesi için önümüzdeki yıllarda 109 milyar euro özel yatırım yapılacağını duyurdu.

Macron ayrıca, Avrupa’nın temel değerlerini, özellikle telif hakkı koruması ve çocukların güvenliğini, her zaman ön planda tutacağını ifade etti.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKAN TARTIŞMALAR

Zirvede, YZ’nin ekonomik etkilerinden endüstrileri dönüştürme potansiyeline, etik ve toplumsal sonuçlara kadar geniş bir yelpazede konular ele alındı. Uluslararası iş birliğinin önemi ve YZ’nin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için küresel yönetim çerçevelerine duyulan ihtiyaç sık sık vurgulandı.

Zirvede, ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki düzenleyici yaklaşımlardaki farklılıklar önemli bir tartışma konusu oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, açık kaynaklı yaklaşımları ve kamu güvenini ön plana çıkaran politikalar geliştirilmesini savunurken, ABD temsilcileri aşırı düzenlemelere karşı temkinli olduklarını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa’nın sıkı düzenleme çabalarını eleştirerek, serbest bir piyasa yaklaşımının inovasyonu daha iyi teşvik edeceğini savundu.

KİMLER KATILDI?

Zirve, geniş bir sektör ve bölge yelpazesinden dikkat çekici katılımcıları bir araya getirerek küresel önemini ortaya koydu.

Öne çıkan katılımcılar arasında şunlar yer aldı:

Emmanuel Macron : Fransa Cumhurbaşkanı ve zirvenin ev sahiplerinden biri olarak, Avrupa’nın YZ gelişimindeki kararlılığını vurguladı.

: Fransa Cumhurbaşkanı ve zirvenin ev sahiplerinden biri olarak, Avrupa’nın YZ gelişimindeki kararlılığını vurguladı. Narendra Modi : Hindistan Başbakanı ve etkinliğin eş başkanı olarak, yükselen ekonomilerin YZ sahnesindeki rolüne dikkat çekti.

: Hindistan Başbakanı ve etkinliğin eş başkanı olarak, yükselen ekonomilerin YZ sahnesindeki rolüne dikkat çekti. JD Vance : ABD Başkan Yardımcısı, YZ geliştirme ve düzenleme konularında ABD’nin bakış açısını sundu.

: ABD Başkan Yardımcısı, YZ geliştirme ve düzenleme konularında ABD’nin bakış açısını sundu. Ursula von der Leyen : Avrupa Komisyonu Başkanı, güvenliği sağlarken inovasyonu teşvik edecek dengeli bir yaklaşım çağrısında bulundu.

: Avrupa Komisyonu Başkanı, güvenliği sağlarken inovasyonu teşvik edecek dengeli bir yaklaşım çağrısında bulundu. Sam Altman : OpenAI CEO’su, YZ araştırma ve geliştirme konusundaki en son yenilikleri paylaştı.

: OpenAI CEO’su, YZ araştırma ve geliştirme konusundaki en son yenilikleri paylaştı. Sundar Pichai : Google CEO’su, şirketin YZ alanındaki girişimlerini ve bu konudaki perspektifini açıkladı.

: Google CEO’su, şirketin YZ alanındaki girişimlerini ve bu konudaki perspektifini açıkladı. Brad Smith : Microsoft Başkanı, kurumsal sorumluluk ve YZ etiği hakkında görüşlerini dile getirdi.

: Microsoft Başkanı, kurumsal sorumluluk ve YZ etiği hakkında görüşlerini dile getirdi. Dario Amodei: Anthropic’in kurucularından biri olarak, YZ güvenliği ve etik konularında uzmanlığını sundu.

ZİRVENİN ÖNEMİ

Paris’teki YZ Eylem Zirvesi, yapay zekâ üzerine küresel tartışmalar için önemli bir dönüm noktası oldu. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki farklı düzenleme felsefelerinin ortaya çıkması, gelecekteki politikaların şekillenmesine ışık tuttu. Zirve, YZ teknolojilerinin inovasyonu desteklerken aynı zamanda güvenliği nasıl sağlayabileceği konusunda uluslararası iş birliğinin gerekliliğini gözler önüne serdi.

YZ’nin gelişimi ve toplumun her alanına nüfuz etmesi devam ederken, Paris zirvesi gibi forumlar, bu teknolojilerin sorumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik politikalar ve çerçeveler oluşturulmasında kritik bir rol oynuyor. Zirvede alınan kararların ve yapılan tartışmaların etkileri, önümüzdeki yıllarda sektörler ve sınırlar arasında hissedilecek.