Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: ''Daha çok 16 yaşın altındakileri genel anlamda bir erişim kısıtlayalım noktasındayız"

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:27

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olduklarını belirterek, ''Ama daha çok sanki 16 yaşın altındakileri genel anlamda bir erişim kısıtlayalım noktasındayız" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, İstanbul-Şam uçuşlarının 3-4 ay içerisinde başlatmak istediklerini bildirdi.

Uraloğlu, NTV'de katıldığı programda soruları yanıtladı. Türkiye’nin 5G’ye geçişi ile ilgili takvimi açıklayan Uraloğlu, şunları söyledi:

''Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye’de 34 noktada 5G’yi deneyimleyebiliyorsunuz. Özellikle biz bunu üretim tesislerinde belirli lisanslar ve yetkiler verdik. Burada bilmemiz gereken Türkiye’deki 5G uyumlu telefon oranları nedir? Bu noktada da bir vaziyet alınması ve imkan oluşturulması gerekir. Biz, sektörle yaptığımız istişarelerle, ilgili kurumlarımızla ve 3 gsm operatörüyle yaptığımız istişarelerde ihalesini bu yıl yapalım, önümüzdeki sene de ilk sinyali alalım istiyoruz. Burada mümkün olduğu kadar yerli ürünleri geliştirme ve kullandırma noktasında olalım. Eğer yurtdışından ürünler alınacaksa ki alınacak ürünler, tam anlamıyla hepsinin yerli olması söz konusu değil. O ürünleri de bu süreçte daha uygun fiyatlarla alabilmek. Çünkü ilk çıkan ürünler biliyorsunuz daha pahalıdır dolayısı ile 2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi alacağız."

''DÜNYADA DA '13 YAŞ MI 16 YAŞ MI OLSUN' DİYE TARTIŞILIYOR''

Sosyal medya konusunda yeni bir düzenleme getirilmesine ilişkin ise Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’de sosyal medya platformlarının birçoğu aktif. Türkiye sayısal olarak en çok sosyal medya kullanan ülkelerinden bir tanesi. Oransal olarak zaten en yükseklerinden bir tanesi. Biz sosyal medyayı ve orada vakit geçirmeyi seviyoruz. Belli platformların 58 milyona kadar varan kullanıcı sayılarının olduğunu söylerim. Totalinde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu birden fazla sosyal medya kullanıldığı için. Dolayısı ile buralar bir şekilde vakit geçirdiğimiz hem bilgilendiğimiz hem ticaret yaptığımız mecralar. Ama aynı zamanda da sizin bir kanal olarak bir sorumluluğunuz var. Her bilgiyi haber yapamazsınız. Her bilgiyi kamuoyuyla paylaşamazsınız. Her soruyu soramazsınız niye niye çünkü sizin kurallarınız var. Yani hem yazılı kurallarınız var hem de etik kurallarınız var... Ama sosyal medyada böyle bir sorumluluk konusunda çok büyük eksiklik var. Dolayısı ile buralara değişen ve dönüşen koşullara göre düzenleme yapılması gerekir. Özellikle son zamanda yaşamış olan olaylarda özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı çok olumsuz etkilediği ve bunu farklı yönlere doğru ülkemizin, milletimizin istikbalini tehdit edecek yönlere doğru gidebileceğiyle ilgili bazı emareler var. Bizde bunun üzerinde dünyada da ‘13 yaş mı 16 yaş mı olsun’ diye tartışılıyor.

''YASAL SORUMLULUK SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA''

Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bunlarla beraber oturup konuşuyoruz. Bir aşamaya geldik. Yıl içerisinde buna yönelik yine TBMM grubumuzla, oradaki komisyonlarla beraber konuşuyoruz. Bir düzenleme yapalım istiyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi bir koruma refleksini ortaya koyalım istiyoruz. Yaş sınırında genel kaanatimiz 16 yaş olmasıdır ama niyai karar elbette TBMM’nin vereceği karardır. Biz önerilerimizi bildireceğiz kendileri karar verecektir. Nasıl tespit edeceksiniz? Sorusunu siz sormadan ben söyleyeyim. Kesinlikle kişisel bilgiler hiç paylaşılmasın. Ama yapay zekada her türlü algoritma var. Bu yasal sorumluluğu doğrudan sosyal medya platformlarına vermeyi düşünüyoruz. Kişinin paylaştığı fotoğraflar, paylaşımları şeklinde kendisi tespit edecek ve ‘16 yaşının altındasın, ben sana müsade etmiyorum’. Burada ‘Acaba bellirli bir yaş aralığında ailelerin izni alınabilir mi’ diye de konuşuyoruz. Ama daha çok sanki 16 yaşın altındakileri genel anlamda bir erişim kısıtlayalım noktasındayız.

"ASLA BİR YASAKÇI ZİHNİYET İÇERİSİNDE OLALIM İSTİYORUZ''

Öncelikle biz Türkiye’deki 8 tane sosyal medya platformuna temsilci atattık. Bir muhattabımız var. Geçen seneye kadar 2 tanesinin yoktu. Onları da tesis etmiş olduk. Bir sosyal medya platformu düşünün yüzde 70’i içerik olarak sıkıntı, problem yok; yüzde 30’u problemli. Benim ülkem için ‘arkadaş ben bu yüzde 30’u istemiyorum, şu içerikleri istemiyorum’ dediğimizde o içerikleri çıkarıyorsa zaten bir problem kalmayacak demektir. Şimdiye kadar bu konuda hem muhattap bulmakta zorlandık hem de buna yaptırım uygulamasında zorlanıyorduk. Şimdi ciddi bir noktaya geldik. Bakın 2 ay öncesinde 119 tane FETÖ hesabını kapattık. 119 tane yani engellendi bunlar. Karşılıklı iş birliği noktasında asla bir yasakçı zihniyet içerisinde olalım istemiyoruz. Geldiğimiz çağda ama mutlaka korumacı, kollamacı bir düşünce içerisinde olalım diye görüşüyoruz. Bazı platformlar kapatıldı bunlarla ilgili de mahkeme kararları var. Onların bizle iletişimi var belki onları düzeltiklerinde tekrar açılması söz konusu olacak gibi."

''ROBLOX VE DİSCOR'UN TEKRAR AÇILMA İHTİMALİ VAR MI?''

''Roblox ve Discord’un tekrar açılma ihtimali var mı'' sorusuna Uraloğlu, "Temas halinde yani mahkemenin kararları ve gerekçeleri var. Onları düzeltip yerine getirdiklerinde tekrar mahkemeye müracat ettiklerinde, mahkeme de o kapatma kararını kaldırırsa ve bize de bu anlamda bir bildirim yaparsa elbette biz de gereğini yaparız" yanıtını verdi.

"CEP TELEFONU VE SOSYAL MEDYADA DOLANDIRICILIKLA İLGİLİ BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ''

Sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla gerçekleşen dolandırıcıkların önlenmesine ilişkin de Uraloğlu, "Takip ettiğimiz bir konu. Biz bunları tespit ettikçe engelliyoruz. Bunları paylaşan sosyal medya platformlarına gerekli uyarıyı yaptık... Bununla ilgili belki yasal düzenleme yapmamız da söz konusu olacak. Cep telefonu ve sosyal medyada dolandırıcılıkla ilgili bir düzenleme yapacağız” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL-ŞAM UÇUŞLARINI 3-4 AY İÇERİSİNDE BAŞLATMAK İSTİYORUZ''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul, Şam’a uçuşlarına ilişkin, "İstanbul-Şam uçuşlarını 3-4 ay içerisinde başlatmak istiyoruz. Belli radar sistemlerini kuracağız. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'den bir uçuş yapılması noktasında planlıyoruz" dedi.