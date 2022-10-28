Zehirli kral kobra alarmı: 6 gündür bulunamadı!
İsveç'in başkentinde 6 gün önce hayvanat bahçesinden kaçan zehirli kral kobra hala bulunamadı. Yetkililer, hayvanat bahçesindeki misafirleri tahliye etti.
İsveç'te 6 gün önce hayvanat bahçesindeki teraryumdan kaçan zehirli kral kobra hala yakalanamadı.
Stockholm'ün Djurgarden Adası'ndaki hayvanat bahçesinde bulunan cam muhafazanın tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçan kobranın, teraryumun yer aldığı binada olduğu ancak 6 gündür yakalanamadığı bildirildi.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, yılanların bulunduğu binadaki misafirlerin tahliye edildiğini, geri kalan alanlarda ise bir risk olmadığını belirtti.
Teraryumun yakınındaki kapalı alanda bulunan kobrayı yakalamaya çalışan yetkililer, yılan binadan çıksa da soğuk iklimde hayatta kalamayacağını söyledi.
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