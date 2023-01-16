Zelenski, Dnipro saldırısında ölü sayısının 30'a çıktığını duyurdu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:56

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:56

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, dün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenski, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Zelenski, "Kurtarma operasyonu, bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir" dedi.

Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Zelenski, bu ülkeye karşı yaptırımların arttırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"DONBAS'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR"

Öte yandan, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği ülkesindeki cephelerde son gelişmeleri değerlendiren Zelenski, Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Özelikle en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenski, "Savaş, Soledar, Bahmut ve tüm Donetsk bölgesi için Luhansk bölgesi için tek bir mola vermeden, tek bir duraklama olmadan devam ediyor" ifadelerini kullandı.