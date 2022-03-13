Zelenski dünya devlerine seslendi: 'Karar verin'

13 Mart 2022 Pazar, 23:05

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaca ünlü teknoloji devlerine seslenerek Rusya’daki hizmetlerine son vermeleri ve bu savaşı durdurmaları konusunda çağrıda bulundu.

"KARARLAR YARIM VERİLMEZ"

Zelenskiy, “Artık kararlar yarım verilemez. Sadece siyah ya da beyaz, iyilik ya da kötülük vardır. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı kadınları ve çocukları öldüren kanlı Rus agresifliğini destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle ve SAP! Rusya’da hizmet vermeyi durdurun ve savaşı sonlandırın” ifadelerini kullandı.