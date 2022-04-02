Zelenski iktidara geldiğinde gazeteler: ‘Bir Nisan Şakası’

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Üzerinden tam üç yıl geçti. Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 31 Mart’ta yapılmış (bizim belediye seçimleriyle aynı gündü), sonuçlar da 1 Nisan’da açıklanmıştı. Mevcut Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko yüzde 16 oy alırken, siyasi hiç bir tecrübesi olmayan bir komedyen Volodimir Zelenski oyların yüzde 30’unu alarak birinci gelmişti. Uzmanlar dumura uğramıştı. 1 Nisan sabahı bazı gazeteler “Bu seçim mi, yoksa 1 Nisan şakası mı” başlığıyla çıkacaktı.



Oysa ülke genelindeki eğilimleri takip edenler için sonuçlar sürpriz değildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Poroşenko, iş insanıydı ve iktidardayken daha da zenginleşmekle suçlanıyordu. Ayrıca onun etnik Ukrayna milliyetçiliğine dayanan politikaları, ülkenin Rusça konuşan ve Rus kültürüne sempati duyan doğu ve güney bölgelerinde tepki çekmişti. Bunlar anadili Rusça olan ve yeni bir yüz olan Zelenski’ye yöneldi. Milliyetçiliğin güçlü olduğu batı illerinde yaşayanlarsa Poroşenko’nun milliyetçi söylemini samimi bulmayacak ve bir kısmı seçimleri boykot ederken, bir kısmı da karşısındaki en güçlü aday olarak gördüğü Zelenski’yi destekleyecekti. Sonuçta Zelenski, Poroşenko’ya farklı kesimlerden gelen tepki oylarını alarak iktidara gelecekti (İkinci turdaysa Poroşenko’nun yüzde 25 oyuna karşılık Zelenski, yüzde 73 alacaktı).

Zelenski’nin başarısı aslında yolsuzlukla özdeşleşmiş eski siyasetçilere tepkiden kaynaklanıyordu. Muhataplarım “Tecrübeli siyasetçi dedikleri ülkeyi soymada tecrübe kazanmış olanlar. Bu sefer de tecrübesize oy verelim, bakalım nasıl olacak?” diyordu. Seçimden sonraki üç yılda oyları erise de yine de eski siyasetçilerin reytinginin üstünde oldu.

KAHRAMAN OLDU

Zelenski, Rusya’yla savaş sırasında Kiev’den ayrılmayı reddederek kahraman oluverdi. Rusya’ya karşı çıktığı sürece de batı medyası tarafından övülüyor. Batılı siyasetçiler, Ukraynalılar’ın acılarını gözyaşlarıyla seyrediyor. Fakat Zelenski, Batılı devletlerin Ukrayna’yı ortada bıraktığını giderek daha açık söylemeye başladı.

Rusya, Ukrayna’ya tavrını yumuşatsa ve iki tarafın çıkarına bir barış imzalanarak Ukrayna tarafsız ülke haline dönüşse, Batılı ülkeler Zelenski’den nasıl bahsetmeye başlar, bu ayrı bir konu. Bazı ABD’li uzmanlar “Ukraynalı askerler, Rusya’yla uzlaşılsın diye ölmedi” diyerek Zelenski’ye karşı ortalığı ayağa kaldırmaya başladı bile.