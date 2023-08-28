Zelenski, İsrail'i örnek gösterdi: Kayıpları en aza indirmemiz lazım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “İnsanlarımızı kaybetmezsek uzun süre savaşmaya hazırız” dedi.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 08:47
Zelenski, İsrail'i örnek gösterdi: Kayıpları en aza indirmemiz lazım
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’daki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Zelenski, “İnsanlarımızı kaybetmezsek uzun süre savaşmaya hazırız. Kayıpları en aza indirmemiz lazım. Mesela İsrail gibi. Böyle yaşayabilmek mümkün” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın yalnızca Haziran ve Temmuz aylarında 43 binden fazla asker, 26 uçak ve 25 Leopard tankı dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin silah parçasını kaybettiğini açıklamıştı.


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