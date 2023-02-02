Zelenski, Mihail Saakaşvili'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 07:09

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 07:09

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tutuklu Mihail Saakaşvili'nin sağlık durumuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gürcistan hükümetine Saakaşvili'yi serbest bırakma çağrısında bulundu.

Saakaşvili'nın Ukrayna vatandaşı olduğunu hatırlatan Zelenski, ona karşı insan haklarının ihlal edildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Ukrayna vatandaşı, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı. Mihail Saakaşvili yavaş yavaş öldürülüyor. 21. yüzyılda Avrupa'da bir kişinin fiili olarak herkesin gözü önünde infaz edilmesine yönelik böyle bir girişime karşı hala mücadele etmemiz gerektiği gerçeği bir utançtır. Yaşamına yönelik tehdit göz önüne alındığında, Gürcistan yetkilileri Avrupa insan haklarını koruma normları kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlamaya, istismarı durdurmaya ve Mihail'i serbest bırakmaya çağırıyorum. Ukrayna çözümler sundu. Dünyayı Mihail'in hayatını kurtarmaya ve infazını önlemeye çağırıyorum."

ZELENSKİ'YE TEPKİ

Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze ise Zelenski'nin suçlamalarını asılsız olarak değerlendirdi.

Gürcistan'da hiçbir insanın haklarının ihlal edilmediğini savunan Bregadze, "Kim söylerse söylesin, Gürcistan'da bir kişinin işkence görüyor olması, bu haksız ve aşağılayıcı bir ifadedir" dedi.