Zelenski, Türkiye'ye geliyor: Hangi konular görüşülecek?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:01
Zelenski, Türkiye'ye geliyor: Hangi konular görüşülecek?
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.

 


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