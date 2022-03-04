Zelenski: Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zlenski, Avrupa ülkelerine mesaj göndererek, “Ukrayna’yı destekleyin. Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek” dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında işgal sırasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan Zelenski, AB'ye çağrı yaparak, "Ukrayna düşerse Avrupa düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin" dedi.
"KAZANIRSAK, AVRUPA KADAR ÇİÇEK AÇACAĞIZ VE ONLAR DA BİZİMLE HİÇ OLMADIĞI KADAR BURADAN İYİ ÇIKACAK"
Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:
- Ülkemizi tam teşeküllü bir işgalden koruyoruz. Bugün askerlerimiz şu anda bazıları ülkemizde görev alıyor, bazıları doktorluk yapıyor, cerrahi operasyon yapıyorlar. Çocukları korumak için çalışıyorlar. Üç dakikalık bir konuşmam var şimdi. Buradaki ilk dakikayı bir saygı duruşuna adamak istiyorum. Hayatını kaybedenleri analım. Askerlerimizi, itfaiye erlerini ve pilot olarak çalışanları, kahramanca mücadele edenleri, ülkelerini koruyanlara adayalım bu saygı duruşunu. Lütfen onların ruhlarını analım, barış içinde yatsınlar.
- Benim ikinci dakikamda da vatandaşlarımızı anmak istiyorum. Siviller, çocuklar onlarca yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kendilerini bilmeden ülkemizin egemenliği için hayatlarını kaybetti. Buradaki üçüncü dakikamı da size adamak istiyorum. Avrupa halkına, size çağrı yapıyorum. Lütfen sesini çıkarın, mücadelemize destek olun. Çünkü Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin. Ve eğer kazanırsak ki kazanacağımızdan eminim. Bu demokratik dünyanın zaferi olacak. Bu özgürlüğümüzün zaferi olacak. Kazanırsak, Avrupa kadar çiçek açacağız ve onlar da bizimle hiç olmadığı kadar buradan iyi çıkacak. Çok yaşa Ukrayna!
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