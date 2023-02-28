Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut'ta durumun kötüleştiğini söyledi

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 07:49

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 07:49

Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut kentinin uzun zamandır Rus ordusunun saldırısı altında olduğu biliniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Düşmanlarımız ordumuzun savunma pozisyonu almasına olanak sağlayacak her şeyi yok ediyor” ifadelerini kullandı, hâlâ kenti savunmak için direnen askerlerin “birer kahraman olduğunu” söyledi.

Bakhmut, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana görülen en şiddetli çatışmalardan bazılarına sahne oluyor. Rusya bu endüstri şehrini ele geçirmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor.

Son olarak, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin ayrılıkçı lideri Denis Puşilin “Kente giden tüm yollar fiilen Rus kontrolünde” dedi.

Zelenski ise karşı karşıya kaldıkları bu zor durumu aşmak için bir kere daha Batı’dan savaş uçağı talep etti.

UKRAYNA'YA YENİ MADDİ YARDIM

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin’e, Rusya’ya silah satmama uyarısında bulundu. Kiev’e sürpriz bir ziyaret düzenleyen Yellen, Ukrayna’ya 1,25 milyar dolarlık yeni bir maddi yardım vereceklerini duyurdu.

Yellen yaptırımların henüz Rus ekonomisi üzerinde etki göstermediğini, uzun vadede daha yıkıcı etkilerinin olacağını ve Rusya’nın cephanelerini doldurma imkanının da kısıtlandığını ekledi.