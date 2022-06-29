Zelenski, Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerini kestiğini açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Sarallara dev operasyon
- 'Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'
- 'Şahmeran' operasyonunda yeni gelişme
- AKP'li başkandan işçiye tehdit
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı