Zelenski, Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerini kestiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 23:37
Zelenski, Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerini kestiğini açıkladı
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