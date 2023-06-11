Zelenski ve Trudeau Kiev’de bir araya geldi

Yayınlanma: 11.06.2023 - 09:59

Güncelleme: 11.06.2023 - 09:59

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna’nın diplomatik temasları da sürüyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, görüşmeden sonra düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesinde Kanada’nın Ukrayna ve Avrupa-Atlantik topluluğunun güvenlik ihtiyaçlarını en çok destekleyen ülkeler arasında olduğunu söyleyen Zelenski, “Bugün Başbakan Justin Trudeau ile yaptığımız görüşmede Kanada’nın Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğine desteğini kaydettik. Vilnius’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Ukrayna’nın üyeliği için tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi hepimizin her şeyi yapacağından eminim” ifadelerini kullandı.



“RUSYA’YA KARŞI SALDIRI EYLEMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Ukrayna ordusunun taarruzda olduğunu belirten Zelenski, “Ukrayna’da Rusya’ya karşı saldırı eylemleriniz devam ediyor. Ordumuzun hangi aşamada olduğunu söylemeyeceğim ama sonuçlarını hepimiz göreceğiz” dedi.

Rusya’nın savaş hakkındaki doğrulanmamış bilgilere inanılmaması gerektiğini söyleyen Zelenski, “Sadece ordumuza güvenin. Ben onlara güveniyorum, Ülkenin farklı yerlerinde savaşan komutanlarımızla her gün temas halindeyim. Hepsi olumlu bir ruh halinde” diye konuştu.



UKRAYNA’YA 500 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM

Zelenski ile birlikte kameraların karşısında geçen Trudeau ise Kanada’nın Ukrayna’yı desteklediğini belirtti. Kanada’nın Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım sağlayacağını söyleyen Trudeau, ”Kanada, Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyor. Ukrayna ve Kanada, Temmuz 2023'te Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi’nde bu konuları ele almayı dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı. Trudeau daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kanada Ukrayna’nın yanında. Bugün Zelenski’ye ve Rusya’nın acımasızca işgalini sürdürdüğü Ukrayna halkına karşı bağlılığımı yeniden göstermek adına Kiev’e gittim” dedi.

