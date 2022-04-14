Zelenski'den AB'ye çağrı: Sponsor olmayı bırakın
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır" dedi.
Zelenski, yayınladığı video mesajında, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı petrol ambargosu uygulaması gerektiğini belirterek, "Avrupa, Avrupa'nın tüm Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkça göstermelidir. Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır" ifadesini kullandı.
Rus birliklerinin doğu ve güney yönlerinde hareketliliği güçlendirdiğini, füze ve topçu saldırılarını sürdürdüğünü, yeni askeri teçhizatlar getirdiğini ve yedeklerini hazırladığını kaydeden Zelenski, Rusya'nın ayrıca güneydeki Ukraynalıları da kendi ordularına almaya çalıştığını savundu.
Zelenski, ülkenin doğu ve güneyinde Rus ordusunun gözlenen hareketliliğinin onların güvensizliklerini ortaya koyduğunu değerlendirerek, "İşgalcilerin tüm bu sıcak hareketliliği her şeyden önce onların güvensizliklerini gösteriyor" dedi.
Eski Sovyet döneminden kalma önemli sayıdaki askeri araç rezervine ve askere sahip Rus ordusunun Ukrayna'yı "kırabilecek" güce sahip olduğuna Rus askerlerinin kendilerinin bile şüphe ettiğini kaydeden Zelenski, şöyle konuştu:
"Peki, tüm şüpheleri haklı çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Cephede savaşan ve Rus askerlerine Ukrayna'ya karşı bu savaşın sadece Rusya'nın stratejik kaybıyla sona erebileceği fikrini benimseten tüm savunucularımıza minnettarım. Er ya da geç, ya Rusya yönetimi gerçekten barış arayacak ya da bu savaşın bir sonucu olarak Rusya, uluslararası arenayı sonsuza dek terk edecek"
Video Haberler
- Cumhurbaşkanı adayını sorduğumuz yurttaş isyan etti
- Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var
- Çöpler Altın Madeni'nde sülfürik asit ve siyanür paniği
- Fırtınada çilek serası, birkaç saniyede 400 bin TL zarar
- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP
- Türkiye Emekliler Derneği 'bayram ikramiyesi' için taleb
- Tunceli Valiliği, polis merkezindeki işkence iddiasıyla
- 'Mutlu musunuz' sorusuna tek cevap!
- Tek tehdit 'müsilaj' değilmiş: Marmara Denizi'nde 'toksi
- '3 gün oldu, nerede one minute diyen Erdoğan?'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP döneminde değişen Merkez Bankası Başkanları
- Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
- Çiğ süt fiyatları gündemde
- Meteoroloji tarih verdi: Havalar ne zaman ısınacak?
- Bakan Koca duyurdu: Yerli üretim için harekete geçildi
- YSK'den dikkat çeken seçim hamlesi
- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a haciz kıskacı
- 'Türkiye’de bir ilk olacak'
- Şanghay'daki kapanma şehrin büyük bölümünde sürüyor
- 'Her türlü senaryoya hazırız'