Ukrayna'ya milyonlarca euroluk yeni insani yardım paketi

Avrupa Birliği (AB), savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yönelik 148 milyon euro değerinde yeni insani yardım paketini duyurdu.

Ukrayna'ya milyonlarca euroluk yeni insani yardım paketi
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AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:16

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 12,7 milyon insanın "acil yardıma" ihtiyaç duyduğu ve yeni yardım paketinin bu ihtiyaçları karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 148 milyon euroluk yardım paketinin 140 milyon eurosunun Ukrayna'daki, 8 milyon eurosunun ise Moldova'daki insani yardım çalışmaları için tahsis edildiği kaydedildi.

Yeni yardım paketinin ardından AB Komisyonunun savaşın başından bu yana Ukrayna'ya tahsis ettiği insani yardım miktarı 1,1 milyar euronun üzerine çıkmış oldu.

AB Komisyonunun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, X hesabından yardım paketine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya yönelik 148 milyon euroluk yeni insani yardımla insanlara hayat kurtarıcı destek sağlıyor ve toplumların yeniden inşasına yardımcı oluyoruz. AB, ihtiyaç duydukları anda kararlılıkla Ukrayna halkının yanındadır" ifadesini kullandı.

Bu arada dün, AB'nin insani yardım çalışmalarını incelemek üzere Ukrayna'ya giden Lahbib'in, bu kapsamda aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de olduğu üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.


Etiketler: #avrupa birliği #Ukrayna

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