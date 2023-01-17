Zelenski'den savaş çıkışı: Ukrayna kendine ait olanı geri alacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin toprak bütünlüğünü tekrar sağlaması için mücadele verdiklerini belirterek, Rusya'nın kontrolünde olan Ukrayna topraklarını geri alacaklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında, ülkesinde Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü hatırlattı.
Rus ordusunun, Ukrayna'da devam eden savaştaki inisiyatifi ele geçirmek için yeni bir girişimler hazırladığını iddia eden Zelenski, "Her gün ve her gece düşmanın potansiyelini azaltmak için hareket ediyoruz" dedi.
Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımını hızlandırmaya çağıran Zelenski, "Bugün İngiltere'den güzel bir örnek oldu. Yeni bir savunma yardım paketi açıklandı. Tam da ihtiyaç duyulan şeyler. Tanklar, diğer zırhlı araçlar, toplar" ifadesini kullandı.
Ülkesinin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için mücadele verdiklerini vurgulayan Zelenski, şöyle devam etti:
"Eminim ki Ukrayna bayrağı Donetsk Havaalanına, Donetsk'e ve Donbas'ımızın diğer şehir ile köylerine ve geçici olarak işgal edilmiş diğer bölgelere geri dönecek. Geçici anahtar bir kelimedir. Ukrayna kendine ait olanı geri alacak."
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