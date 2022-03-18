Zelenski'den sert konuşma: '90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş komuşması yaptı. Ukrayna lideri, ülkesine saldıran Rusya'nın, Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ederek 90'lı yıllara geri döneceğini ifade etti.

AA
18 Mart 2022 Cuma, 19:15
Zelenski'den sert konuşma: '90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim'
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Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 23 gündür devam ediyor.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 23 gündür devam ettiğini hatırlattı.

"90'LI YILLARA GERİ DÖNECEKLERİNDEN EMİNİM"

Rusların Ukrayna'ya karşı savaşta kendi ulusal servetlerini harcamaktan vazgeçmediğini belirten zelenski, "Rusya bize saldırarak Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ediyor. Bir zamanlar yükselişe geçtikleri yere, 90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim. Sadece artık özgürlükleri ve milyonlarca insanın devletinin gelişimi için çalışma arzusu olmayacak." dedi.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 23 gündür devam ettiğini hatırlattı.

Rusların Ukrayna'ya karşı savaşta kendi ulusal servetlerini harcamaktan vazgeçmediğini belirten zelenski, "Rusya bize saldırarak Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ediyor. Bir zamanlar yükselişe geçtikleri yere, 90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim. Sadece artık özgürlükleri ve milyonlarca insanın devletinin gelişimi için çalışma arzusu olmayacak." dedi.




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