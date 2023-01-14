Zelenski'den Soledar çıkışı: Mücadele devam ediyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:58

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 07:58

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Ukrayna'da iki ordu arasında en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk bölgesindeki şehirler için mücadele verdiklerini aktaran Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk bölgesi için zorlu mücadele devam ediyor. Bahmut ve Soledar için, Kreminna (Luhansk bölgesinde) için, ülkemizin doğusundaki diğer kasaba ve köyler için mücadele devam ediyor. Düşman en kalabalık kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmış olsa da askerlerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tüm savunma ve güvenlik güçleri devleti koruyor."

Öte yandan, Avrupalı liderler ile telefon görüşmeleri yapmaya devam ettiğini, Ukrayna'ya silah desteğin artması için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Avrupa'nın, özgürlüğün anlamını, Avrupa Birliği'nin (AB) bütünlüğünün anlamını artık Ukrayna olmadan hayal etmesi kesinlikle imkansız" dedi.

Zelenski ayrıca, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Davos Ekonomik Forumu'na Ukrayna tarafının katılım sağlanması için hazırlık yaptıklarını da ifade etti.