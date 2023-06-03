Zelenski'den 'taarruz' mesajı: Bedeli ağır olabilir

Yayınlanma: 03.06.2023 - 13:13

Güncelleme: 03.06.2023 - 13:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Wall Street Journal'e konuştu.

Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik taarruz başlatmaya hazır olduklarını belirterek, "Bu biraz zaman alabilir ve bedeli ağır olabilir" dedi.

Zelenski, "Başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, tamamen farklı şekillerde ilerleyebilir. Ama bunu yapacağız ve hazırız" diye konuştu.

Gelecek yıl yapılacak ABD seçimlerinin, Ukrayna'yı daha az destekleyici bir yönetimin iktidara gelmesinden "korktuğunu" söyleyen Zelenski, NATO'ya, Kiev'e üyelik için açık bir yol sunması çağrısında bulundu.

Rusya'ya yönelik taarruz için Batı tarafından tedarik edilen daha fazla silaha sahip olmak istediklerini aktaran Zelenski, "Bazı şeylere sahip olmak isterdik ama aylarca bekleyemeyiz" dedi.

Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya duygusal bir bağlılığı olduğunu ve bu bağlılığın yönetiminin ülkeye verdiği desteğin temelini oluşturduğunu söyledi.