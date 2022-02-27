Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi

27 Şubat 2022 Pazar, 21:11

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, paylaştığı video mesajda değerlendirmelerde bulundu.

Rus heyeti ile toplantıdan sonuç çıkacağına çok inanmadığını aktaran Zelenskiy, "Bırakalım denesinler." diye konuştu.

Zelenski, "Böylece hiçbir Ukrayna vatandaşı, başkan olarak, küçük bir şans bile olsa, savaşı durdurmaya çalıştığımdan şüphe duymasın" şeklinde konuştu.

"HEDEF TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ"

Hedeflerinin toprak bütünlüğü olduğunu ifade eden Zelenski, bunun ulusal devlet olmanın bir koşulu olduğunu vurguladı.

Askerlerin para için değil yarınları için savaştığını kaydeden Zelenski, onlara minnettarlıklarını göstermek için savaş bitene kadar maaşlarını yüz bin grivnaya (yaklaşık 46 bin Türk Lirası) çıkardığını ifade etti.

Zelenski, üzülerek dünyanın en büyük uçağı olan "Mriya"yı kaybettiklerini açıkladı ve yeni bir tane inşa ettiklerini duyurdu.