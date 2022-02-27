Putin'in 'nükleer güç' talimatına Ukrayna'dan yanıt

27 Şubat 2022 Pazar, 19:53

Rusya ve Ukrayna’nın müzakere kararının ardından konuya ilişkin açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’dan geldi.

Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya ile ön koşulsuz ultimatomsuz yapılacak müzakereler zaten zafer demektir. Savaşın başlangıcında Rusya herhangi bir müzakereden yana değildi. Ancak kayıplar sonrası müzakere konusu görüşülmeye başladı. Rusya zarar gördükçe tüm şartlar ültimatomlar bir kenara atıldı” dedi.

“BİZE SİLAH LAZIM”

Daha fazla silaha ihtiyacı olduklarını ifade eden Kuleba, “Tüm ülkelere Ukrayna’ya daha fazla silah, bomba ve yakıt gönderme çağrısı yapıyorum. Bize silahlar, savaşmak için ülkemizi korumak için lazım. En çok ihtiyacımız olan da tanksavarlar, uçaksavarlar ve roketsavarlardır. Rokete ihtiyacımız var. Daha fazla İnsansız Hava Aracına, uçağa, kurşuna her şeye ihtiyacımız var. Rusya’dan, onun silahlı agresifliğinden, Ukraynalıları öldürmesinden ve ülkemizi mahvetmesinden kendimizi koruyacak her şey lazım” ifadelerini kullandı.

“FELAKET OLUR AMA BİZİ DURDURAMAZ”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah tehdidine ise Kuleba, “Putin’in Ukrayna karşısında nükleer silah kullanma tehdidi, dünya için bir felaket olur ama bizi durduramaz. Müzakereler öncesi Ukrayna tarafını baskı altına almak için bu açıklamayı yapıyor ama bizi etkilemeyecek” dedi.