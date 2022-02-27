Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

AA
27 Şubat 2022 Pazar, 20:39
Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Rusya'nın Kırım, Belarus ve Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nden Ukrayna'ya askeri harekat başlatması, iki ülke arasında savaşa dönüştü.

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Ruslar birçok Ukrayna şehrini bombalarken, birçok Ukrayna ve Rusya askeri yaşamını yitirdi.

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Yüzlerce füze, savaş jetleri, helikopterler, bombardıman uçaklarıyla devam eden Rus saldırılarında, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi. 

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Savaş tüm hızıyla sürerken, bombardıman altındaki Ukrayna'da siviller, Rus işgaline karşı harekete geçti.

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

İşgal öncesi Ukrayna ordusundan eğitim alan siviller orduya alınırken, yerel halk da direnişe katlı sağlamayı sürdürüyor. 

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yaşayan halk, kendi imkanlarıyla bir araya gelerek Rus güçlerinin kente girmesi olasılığına karşı molotof kokteyli hazırladı.

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Kiev yönetiminin direnişi sürüyor. 

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Rus ordusu ise saldırının dozunu artırmaya devam ediyor.

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

İki ülkenin heyetleri müzakereyi etmek üzere Belarus'ta bir araya gelecek. 

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Kiev yönetimi kararlılık mesajları vermeye devam ediyor. 

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, askeri giyisilerle kameralar karşısına çıkıp kararlılık mesajları veriyor.

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Belarus'ta yapılacak müzakerelerde Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi. 

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

AB, ABD ve İngiltere, Rusya'ya karşı ağır yaptırım kararları almaya devam ediyor.

Saldırı altındaki Ukrayna halkı, Rus güçlere karşı molotof kokteyli hazırladı

Savaşta en çok zarar görenler ise siviller oluyor. 

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