Zelenski'ye 'suikast planı' ortaya çıktı: Bir kadın gözaltına alındı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:35

Güncelleme: 07.08.2023 - 14:46

Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukraynalı bir kadının, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik bir saldırı girişimiyle bağlantılı olarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Ukraynalı kadının sorgusunun sürdüğü ve Zelenski'nin geçen hafta Mykolaiv'e yaptığı ziyaret sırasında planlanan suikastin bir parçası olduğu bildirildi.

İddiaya göre kadın, Zelenski'nin konumu hakkında Rus güçlerine bilgi aktarmayı planlıyordu. Buna Mykolaiv bölgesinde Zelenski'nin ziyaret ettiği belirli yerlerinde dahil olduğu belirtildi.

Ukraynalı yetkililerin iddiasına göre, Ruslar daha sonra Zelenski'ye suikast düzenlemek için bir hava saldırısı emri verecekti.