Zerdeçalın bilinmeyen faydası keşfedildi: Hazımsızlıkta ilaç kadar etkili

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:17

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:17

Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, zerdeçalın hazımsızlık tedavisinde ilaç kadar etkili olabileceğini gösterdi.

BMJ Evidence-Based Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre zerdeçal, aşırı mide asidini azaltmak ve hazımsızlığı tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan omeprazol kadar etkili olabilir.

Araştırmacılar, tekrarlayan mide rahatsızlığı olan 18 ila 70 yaş arası 206 hastayı inceledi.

Gruplara ayrılan hastaların verileri de çalışmanın başlangıcında benzer klinik özelliklere ve dispepsi şiddeti değerlendirme puanı veya Soda ile değerlendirilen hazımsızlık puanlarına sahipti. Hastaların verileri, 28 gün sonra ve 56 gün sonra tekrar değerlendirildi.

Araştırmacılar, kurkuminin güvenli olduğunu, iyi tolere edildiğini ve her üç gruptaki hastaların semptomlarda benzer bir iyileşme yaşadığını tespit ettiler.

Çalışmanın, şimdiye kadar hazımsızlık için geleneksel ilaçlarla karşılaştırıldığında ne kadar etkili olduğu belli olmadığı, çünkü büyük ölçüde karşılaştırmalı çalışmalar yapılmadığı kaydedilirken, daha büyük ve uzun vadeli çalışmalar yapılması gerektiği bildirildi.

Zerdeçalın, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu düşünülen "kurkumin" adı verilen doğal olarak aktif bir bileşik içerdiği, tıbbi bir ilaç olarak da kullanıldığı biliniyor.