Zimbabve'den Batı'ya rest: Haksız yaptırımlarına son vermeli

Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, ülkesinin 23 yıldır Batı ülkelerinin uyguladığı uluslararası yaptırımlarla mücadele ettiğini belirterek, bu yaptırımların kayıtsız şartsız kaldırılması çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 08:27
Zimbabve'den Batı'ya rest: Haksız yaptırımlarına son vermeli
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Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, Batı ülkelerinin Zimbabve halkına boyun eğdirmek için 23 yıldır uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu savundu.

Mnangagwa, Zimbabve halkının bu yaptırımlara boyun eğmeyerek, kendi kaynaklarına yönelme yoluna gittiğini belirterek, "Küba gibi ülkelere uygulananlar da dahil olmak üzere, haksız tek taraflı yaptırımların kayıtsız şartsız kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Zimbabve'nin son 3 yıl içinde en hızlı ekonomik büyüme gösteren Güney Afrika ülkesi olduğunu kaydeden Mnangagwa, yoksulluğun kaldırılmasına ve yaşam kalitesinin arttırılmasına odaklandıklarını belirtti.

Mnangagwa, küresel anlamda iklim değişikliği ile mücadele için somut eylemlere ihtiyaç duyulduğuna değinerek, bunun için gelişmekte olan ülkelere ciddi fon sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyi yapısında da acil reformlar yapılması gerektiğine işaret eden Mnangagwa, "Barış ve güvenliğin korunması hiçbir zaman ayrıcalıklı bir azınlığın elinde olmamalıdır" ifadelerini kullandı.


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