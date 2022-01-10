Zincirleme trafik kazasında ağır bilanço

10 Ocak 2022 Pazartesi, 18:31

İran'da 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Behbehan ile Ramhürmüz şehirleri arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin de kısalmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 ÖLÜ 33 YARALI

59 aracın birbirine girdiği ve 3 aracın yandığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti 33 kişi yaralandı.

Yetkililer, sisli havada sürücülerin aşırı hız yapmalarının kazaya yol açtığını ifade etti.