Musk ve Zuckerberg gerilimi büyüyor: Yine hakaret etti

Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:03

Elon Musk, geçen haftalarda Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün Theards uygulaması ile Twitter yani yeni adıyla X'i kopyaladığını iddia ederek hakaret etmişti. Artan gerginliğin ardından Musk, Zuckerberg'ü "kafes dövüşüne" davet etmişti. Bu olayların ardından ikili arasındaki gerginlik Musk'ın tereddüt etmesinden dolayı son zamanlarda sessizleşmişti. Şimdi ise Musk'ın Zuckerberg'e "kafes dövüşü" için prova düzenlemek istediği ortaya çıktı.

MUSK, ZUCKERBERG'E MESAJ ATTI

Gazeteci Walter Isaacson tarafından atılan bir tweet'e göre, Elon Musk, Pazar gününün erken saatlerinde Mark Zuckerberg'e ulaşarak Meta'nın CEO'sunun evinde bir "antrenman maçı" yapma fikrini önerdi.

Ancak Zuckerberg, Musk'ın bu fikrine karşılık "Asla gerçekleşmeyecek bir şeyi abartmaya devam etmek istemiyorum..." dedi.

MUSK YİNE HAKARET ETTİ

Wccftech'in haberine göre Elon Musk, Zuckerberg'in iğneleyici tweet'ine yanıt vererek, "tavuk" dedi. İkili arasında gerçekleşecek olan dövüşün ise olup olmayacağı ise henüz belli değil.