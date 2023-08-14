Musk ve Zuckerberg gerilimi büyüyor: Yine hakaret etti
Twitter'ın sahibi Elon Musk ile Meta'nın sahibi Murk Zuckerberg arasındaki gerilim giderek artmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre Musk, Zuckerberg'e kafes dövüşü için ön bir prova teklifinde bulundu.
Elon Musk, geçen haftalarda Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün Theards uygulaması ile Twitter yani yeni adıyla X'i kopyaladığını iddia ederek hakaret etmişti. Artan gerginliğin ardından Musk, Zuckerberg'ü "kafes dövüşüne" davet etmişti. Bu olayların ardından ikili arasındaki gerginlik Musk'ın tereddüt etmesinden dolayı son zamanlarda sessizleşmişti. Şimdi ise Musk'ın Zuckerberg'e "kafes dövüşü" için prova düzenlemek istediği ortaya çıktı.
MUSK, ZUCKERBERG'E MESAJ ATTI
Gazeteci Walter Isaacson tarafından atılan bir tweet'e göre, Elon Musk, Pazar gününün erken saatlerinde Mark Zuckerberg'e ulaşarak Meta'nın CEO'sunun evinde bir "antrenman maçı" yapma fikrini önerdi.
Ancak Zuckerberg, Musk'ın bu fikrine karşılık "Asla gerçekleşmeyecek bir şeyi abartmaya devam etmek istemiyorum..." dedi.
MUSK YİNE HAKARET ETTİ
Wccftech'in haberine göre Elon Musk, Zuckerberg'in iğneleyici tweet'ine yanıt vererek, "tavuk" dedi. İkili arasında gerçekleşecek olan dövüşün ise olup olmayacağı ise henüz belli değil.
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