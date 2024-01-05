1. dönem ne zaman bitiyor? Karneler ne zaman dağıtılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? Karneler ne zaman dağıtılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından ders ve sınavlara devam ediyor. Şimdi ise ilk dönemin biteceği ve karnelerin alınacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? Karneler ne zaman dağıtılacak?
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
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