Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:40

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:40

İlk kez okula başlayacak anaokulu öğrencileri ve 1. sınıfların ne zaman ders başı yapacağı merak edildi. Veliler arama motorlarında okula uyum haftasının ne zaman başlayacağını arattı. Peki, Okula uyum eğitimi ne zaman başlıyor? Anaokulları ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okula uyum haftası ne zaman başlayacak?

ANAOKULLARI VE 1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek. Uyum haftası kapsamında anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri 4 Eylül’de okula başlayacak. Uyum haftası 4-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.