Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:59

Güncelleme: 07.05.2023 - 11:59

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri için gün sayarken, öğretmenler ve öğrenciler 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Peki, 15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar var mı? İşte ayrıntılar...

SEÇİMDEN SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs 2023 Pazar günü katıldığı bir canlı yayında okulların 15 Mayıs tarihinde tatil olacağını söyledi. Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."