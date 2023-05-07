CHP'li Ahmet Akın'dan borç erteleme soruları: 'Seçim finansmanı mı?'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:59

CHP’li Akın, kış döneminde kullanılan, Rusya’dan ithal edilen doğalgaza ilişkin borcun ertelenmesi konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e tepki gösterdi.

İktidarın açıklaması gereken soru işaretleri olduğuna işaret eden Akın, “Bakanlık, seçime sayılı günler kala aylardır dile getirdiğimiz konuyu sonunda kabul etti. Rusya’dan ithal edilen doğalgaz borcunun kış döneminde ertelendiğini soru önergesiyle sorduk yanıt vermediler. Genel kurulda dile getirdik, sustular. Şimdi itiraf etmek zorunda kaldılar. Borç erteleme uygulamasının sıradan bir uygulama gibi göstermek istiyorlar. Ama bu öyle bir şey değil. BOTAŞ’ın tarihinde bunun bir örneği daha yok” dedi.

(Ahmet Akın)

‘PARAYI NE YAPTINIZ?’

Borcun ertelenmesine karşın yurttaşların fatura ödediğine dikkat çeken Akın, “Kış döneminde vatandaşlarımız doğalgaz borçlarını tıkır tıkır öderken, iktidarın sessiz sedasız Rusya’ya olan doğalgaz borcunu ertelemesi pek çok soru işaretine de neden oldu. Vatandaş kışın bu pahalılıkta borcunu ödedi. Öncelikle vatandaştan alınan tutarının ne yapıldığı açıklanmalı” dedi.

Ödenen fatura tutarını da soran Akın, “Bu parayı nerede kullandınız? Borç erteleme tam olarak hangi dönemdeki tüketimi kapsıyor? Temmuz 2022-Mart 2023 tarihleri dışında başka ertelenen borç var mı? Ertelenen borç tutarı tam olarak ne kadar?” sorularını da yöneltti.

Akın, borcun 2023 sonuna ötelenmesiyle iktidarın seçim dönemini finanse etmek istediğini kaydederek, şunları kaydetti:

“Mevcut iktidar Rusya’dan alınan doğalgazın borcunu erteleyerek, bu durumu seçim dönemini finanse etmek için mi kullandı? Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğalgazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek.”