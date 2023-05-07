Seçim öncesi yıkıma 'ödenek yetmedi'
Sağlık Bakanlığı’nın tüm itirazlara karşın yıkmak için seçim öncesinde “aceleyle” çıktığı Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Doğum Hastanesi ihalesi “ödenek yetersizliği” nedeniyle iptal oldu.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, ihalenin amacının “gelen iktidarın bütçesine ipotek koymak” olduğunu söyledi.
(Kubilay Yalçınkaya)
Deprem bölgesindeki 100’den fazla hasarlı hastanenin onarımı ve yeniden inşasını bekleten bakanlığın, 28 Nisan’da Ankara’daki hastane için seçim öncesinde çıktığı ihale, “ödenek yetersiz kalınca” iptal edildi. Tekliflerin tümünün, belirlenen maliyetin üzerinde olduğu öğrenildi.
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