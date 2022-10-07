2022 DHBT başvuruları başladı mı? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

07 Ekim 2022 Cuma, 16:46

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvurularının başladığını bildirdi.

2022 DHBT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 DHBT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.



