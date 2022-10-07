2022 DHBT başvuruları başladı mı? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini merakla bekliyor. 2022 DHBT başvuruları başladı mı? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 16:46
2022 DHBT başvuruları başladı mı? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvurularının başladığını bildirdi.

2022 DHBT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 DHBT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN? 

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.



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